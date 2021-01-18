لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: زيارات منتظرة لأقسام الشرطة والسجون الفترة المقبلة

قال النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن الخطة التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جيدة، ونال البيان رضا النواب، موضحا أن وزير التموين عرض بعض الأمور من الخطة وكانت محترمة في مجملها.





وأضاف "مطر"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجة الرضا كانت من 5 إلى 6 من عشرة لما عرضه وزير التنمية المحلية ومن 7 إلى 8 لوزير التموين.





وتابع أن لجنة حقوق الإنسان تواصل الاجتماعات لوضع بنود وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وسيتم عمل زيارات لبعض الأقسام والسجون مع عمل جلسات استماع لمنظمات المجتمع المدني ولكن الانتظار سيكون لإقرار الخطة بشكل رسمي.





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.



