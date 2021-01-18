خبير اقتصادي: مصر تفوقت على دول العالم خلال أزمة كورونا .. تفاصيل

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، إن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق طفرة نوعية في مفهوم التنمية الاقتصادية.





وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف تنمية موارد الدولة وايراداتها بالإضافة إلي تهيئة البيئة التشريعية الجديدة للاستثمار، وكيفية تحسين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.





وأشار إلي أن الدولة قدمت تيسيرات ومحفزات للاقتصاد غير الرسمي الذي وصل إلي 438 ألف شركة لضمه للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الدولة ضخت استثمارات كثيرة في القطاعات القائدة للتنمية مثل قطاع البترول.





وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، أن الحكومة عملت علي ميكنة الخدمات والتحول الرقمي مما ساعد بشكل كبير في تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار واتقدم مصر في عدة مؤشرات دولية أهمها التنافسية العالمية.





ولفت مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، إلي أن من أهم عوامل نجاح الحكومة هو التناغم والتنسيق ما بين الوزارات ، لأن من أهم مبادئ التخطيط الاستراتيجي هو الاستمرارية والتعاقب والمرونة، وهو ما ظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا خلال الفترة الماضية.





وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي انتهجت سياسة تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علي عكس معظم دول العالم التي اتجهت إلي الإغلاق الكامل، موضحا أن الإغلاق الكامل أثر علي اقتصاديات الدول الكبرى.



