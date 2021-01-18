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أخبار العالم

هل ينجو بايدن من الطوفان؟.. الدولة العميقة تؤيد ترامب

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الكاتب والمحلل السياسي لقناة "فوكس نيوز" جوان ويليامز إنه "إذا لم تكن خائفًا، فأنت لست على قيد الحياة.. هناك كل الأسباب للخوف من العنف في حفل التنصيب هذا الأسبوع".

وكتب ويليامز إنه "لأمر مرعب أن نرى المزيد من القوات المسلحة في مبنى الكابيتول الأمريكي للتعامل مع الإرهابيين المحتملين أكثر مما هو موجود في العراق وأفغانستان.. ومن المخيف للغاية أن يكون هؤلاء الإرهابيون إخواننا الأمريكيين وفي بعض الحالات أشخاص مرتبطون بالجيش والشرطة الأمريكيين"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" في تقرير بعنوان "الدولة العميقة تؤيد ترامب".

وقال فرانك فيجليوزي المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي لقناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية "مورنينج جو" الأسبوع الماضي "كان لدينا دائمًا مراقبة مضادة، لكن الآن لدينا مراقبة مضادة تبحث في رجال الشرطة أثناء تنصيب رئيس جديد".

في الأسبوع الماضي، من الصعب تفويت القصص المزعجة حول وجود سلطات إنفاذ القانون على الجانب الخطأ من حصار الكابيتول هيل: يبدو أن شرطيًا من ولاية بنسلفانيا ارتدى قبعة خلال خطاب ترامب الذي سبق الهجوم على مبنى الكابيتول والذي كتب عليه "ترامب يجعل أمريكا عظيمة مجددًا وسحقًا لمشاعرك".

نشر شرطي من ولاية فرجينيا على "فيسبوك" أن "اليمين في يوم واحد استولى على مبنى الكابيتول الأمريكي. استمروا في دسنا".

وتخضع الشرطة الموالية لترامب من ولايات أخرى للتحقيق لمشاركتها في أعمال الشغب.

وتم إيقاف ضابطي شرطة في الكابيتول هيل عن العمل وخضوع عشرة آخرين على الأقل للتحقيق بتهمة المشاركة في أعمال العنف أو مساعدة العصيان.

في غضون ذلك، شعرت هيئة الأركان المشتركة بالحاجة إلى إرسال رسالة إلى كل فرد في الجيش الأسبوع الماضي لتذكيرهم بأنه مهما كانت سياساتهم، فإنهم جميعًا أقسموا اليمين للدفاع عن الدستور.

تفاخر جندي سابق في البحرية على "فيسبوك" حول "اختراق مبنى الكابيتول"، مضيفًا "كان عليك تدمير الأبواب والنوافذ للدخول".

وذكرت صحيفة  واشنطن بوست في تحليل أن "للأفراد الذين انتهكوا مبنى الكابيتول أو كانوا بالقرب من أعمال الشغب حدد 21 شخصًا لديهم خلفية خدمة عسكرية سابقة"، مضيفة أنه من بين 72 شخصًا اعتقلوا أو وجهت إليهم تهم يوم الخميس الماضي حوالي 15 بالمائة ، 11 ، لديه خبرة عسكرية.

يتعدى الخوف من هؤلاء المقاتلين المدربين العاصمة في يوم التنصيب إلى عواصم الولاية. وما هو أبعد من ذلك هو الخوف من اندلاع أعمال عنف في مواقع عشوائية من قبل أولئك الذين يتصرفون بناءً على الكذبة الصريحة بأن ترامب فاز في الانتخابات.

الخوف الأكبر هو الهجوم على الرئيس المنتخب حديثا ونائبه. في هذه المرحلة، قد تتخطى الأمة على الحافة.
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