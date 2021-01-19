اليوم.. انتهاء فعاليات تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) بعين شمس

تنتهي اليوم جامعة عين شمس فعاليات احتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وعددهم 331 عضوا هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة.





يأتي ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعه وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة أيام 17,18,19 يناير.





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وشهد اليوم الأول تكريم الحاصلين علي الجائزة من كلية العلوم وعددهم 117 عضو هيئة تدريس، وفي اليوم التالي سيتم تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتى الطب والصيدلة وعددهم 106 عضو هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).





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وكرم امس الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس (56) عضو هيئة تدريس من كلية الصيدلة و(50) عضو هيئه تدريس من كلية الطب في ثانى أيام الاحتفالية التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة( 25 ) وسط إجراءات احترازية مشددة ، وذلك بحضور أ.د محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د اشرف عمر عميد كليه الطب وا.د خالد ابو شنب عميد كليه الصيدله و ا.د. عبد الناصر سنجاب الاستاذ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعه السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث.





أكد ا.د. محمود المتينى أن إدارة جامعة عين شمس تعمل علي تذليل أي معوقات أمام الباحثين وتقديم كل ما يسهم في دعم البحث والنشر العلمى مشيرا إلى أن الجامعة تشهد تطويرات في كافة أرجائها في كليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والمدن الجامعية والحرم الرئيسى وكافة الأماكن.





كما قدم الشكر للباحثين بجامعة عين شمس لما قدموه من جهد ، مؤكدا أن اللقاء معهم للتكريم والاستماع إلي افكارهم ، لافتا إلي أنه كان من المتبع تكريم كامل الدفعة الحاصلة علي المكافأة ولكن نظرا للظروف الحالية وتنفيذا للإجراءات الاحترازية تم تقسيم الاحتفالية علي ثلاثة أيام ، حيث شهد أمس تكريم الباحثين بكلية العلوم، داعيا كافة كليات الجامعة الي التعاون والتواصل معا في مجال البحث العلمى، مشيرا إلي أنه تم وضع خطة بحثية طموحة للجامعة لها أولويات تم اختيارها بحيث تكون مناسبة لكافة الكليات.





واضاف أنه في ظل وجود العديد من الجامعات الاهلية والخاصة والحكومية أصبحت المنافسة قوية من أجل الحفاظ علي اسم جامعة عين شمس وتاريخها مما يحتم علي الجميع بذل المزيد من الجهد.





في كلمته أكد أ.د. محمد ايمن صالح أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كل ما يسهم في دعم وتطوير البحث العلمى بالجامعة ، مشيرا إلي أن كلية الطب تقدمت في تصنيف الجامعات العالمى QS ، كما أن برامج كلية الصيدلة تعد الاقرب للاعتماد الدولي ، معربا عن سعادته بالتواجد مع نخبة من أساتذة جامعة عين شمس الذين كان لهم إسهامات بارزة في العديد من الانجازات التى شهدتها الجامعة .



