موازنة البرلمان: بيان الحكومة تطرق لمحاربة الإرهاب والأمن المائي والغذائي

قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، إن جلسة اليوم من البرلمان، كانت طويلة، وقام فيها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإلقاء بيان الحكومة.
وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى رمضان، وكريمة عوض، المذاع على قناة " القاهرة والناس"،:"بيان الحكومة تناول محاور عدة منها محاربة الإرهاب، والأمن المائى، والغذائى، وأمن الطاقة، وتحقيق الأمن القومى، وإعادة بناء الإنسان المصرى".
وتابع:" فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة، البيان تحدث عن عمليات التحديث، حتى عام 2022، وكيف توفر الحكومة المواد التموينية".
وأكمل فخري الفقي:" ، كل الدول سواء كانت متقدمة أو لا تلجأ للاقتراض، داخليا وخارجيا، والقروض التي حصلت عليها مصر، كانت بفائدة ميسرة، والناتج المحلى ينمو بشكل أسرع، ما يعنى أن نسبة الدين آمنة".