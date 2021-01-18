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رياضة

أخبار الزمالك| حازم إمام يسخر من غلق استاد القاهرة.. موقف محمود علاء من المشاركة أمام الجونة.. وعودة مصطفى محمد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:04 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم..


حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، على مؤازرة الفريق الأول للكرة الطائرة أمام نظيره سبورتنج في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.



سخر حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، من كثرة غلق استاد القاهرة لإجراء الصيانة، مشددا على أن الاستاد أصبح يعمل لمدة شهرين ويغلق لمدة 7 أشهر.


كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.



أشاد حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق بمجلس ادارة الزمالك، مشددا على ان المجلس نجح في التجديد لـ عدد من لاعبي الفريق بالاضافة لادارة ملف احتراف مصطفي محمد نجم الفريق بـ سانت ايتيان الفرنسي بشكل رائع.



وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق رسالة إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عقب مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.


كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن ناديه خاطب اتحاد الكرة للتأكد من  إيقاف محمود علاء مدافع الفريق عن مباراة الجونة المقبلة المقرر لها غدا في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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