ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:58 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن اكتشاف 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الفرق المشاركة في المسابقة.

ونشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا من يوم 11 وحتى 17 يناير الجاري.

وأشارت رابطة البريميرليج إلى أنه تم عمل 3,115 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا للاعبي والأطقم الفنية الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي، جاءت جميعها سلبية، باستثناء 16 مسحة جاءت إيجابية.

وكانت رابطة البريميرليج أعلنت عن اكتشاف 36 حالة إصابة بالفيروس في المسحة الماضية.

جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه جناح نادي أستون فيلا، قد أعلن إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مؤجلات الدوري الإنجليزي .. السيتي وأستون فيلا واليونايتد مع بيرنلي

40 حالة كورونا بين فرق البريميرليج.. والرابطة تكشف موقفها من استكمال الدوري

قبل مواجهة ليفربول.. أستون فيلا يعلن غلق ملعب التدريبات بعد تفشي كورونا

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الاتحاد والقنوات الناقلة

ليفربول يبحث عن الثأر أمام أستون فيلا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

بعد تفشي كورونا في صفوف الفيلانز.. ليفربول يحسم موقفه النهائي من مواجهة أستون فيلا

ترشيحاتنا

ظهر الحق .. محمد الشرنوبي يعلق على حبس سارة الطباخ

بفعل جائحة كورونا .. أكبر اقتصادات العالم تنهار والصين تحقق أكبر نسبة نمو في 2020

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

شهيرة تكشف سر ترك محمود ياسين لحيته طويلة في أيامه الأخيرة

خاص.. الأهلي لـ صدى البلد: الكلام عن استبدال سيرينو بـ أجاى "عيب"

بتتعمل في حفلات الحنة.. أحمد موسى يطالب بالقبض على «حلواني التورتات الجنسية»

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

عدلي القيعي يحذر من فتح باب الشيطان في أزمة محمد الشناوي

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

أخبار الأهلي.. حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز.. ودراسة تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي

بسبب إبراهيم حسن.. لجنة التأديب تلزم الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه للنجوم خلال 30 يوما.. مستندات

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

خاص.. الأهلي لـ صدى البلد: الكلام عن استبدال سيرينو بـ أجاى "عيب"

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا اللى أكلت الجبنة .. عندما نافست ميتسوبيشي «كريستالة» كريم عبد العزيز في «أبو على» | صور

السيارة المشؤومة.. سر هدية أدولف هتلر للملك فاروق | صور

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور