رئيس الحجر الزراعي: صدرنا أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية في 2020.. وأزمة انخفاض أسعار البطاطس سببها كورونا.. واستأنفنا تصدير الموالح للصين.. فيديو

رئيس الحجر الزراعي في حوار لـ صدى البلد:

أزمة انخفاض أسعار البطاطس حدثت بسبب أزمة كورونا

لم يتأثر تصدير أي منتجات زراعية خلال جائحة كورونا

اتفقنا مع الجانب الصيني للسماح بدخول شحنات الموالح المصرية الأخيرة حتى إتمام المفاوضات





لم تحقق أي دولة في العالم خلال جائحة كورونا، إنجاز في عملية التصدير للخارج مثلما فعل الحجر الزراعى المصرى ، حيث نجح في تصدير أكثر من 5 مليون و200 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال عام 2020 ، كما تم فتح 11 سوق أبوابه أمام الصادرات المصرية ، مما يخفى وراءه مجهود عظيم قام به كل عامل بالحجر الزراعى، وحتى رئيسه الدكتور أحمد العطار ، فهم يعملون ليل نهار دون توقف لتحقيق هذا الكم من الصادرات فى هذا الوقت العصيب.

وفى هذا الصدد ، أجرت "صدى البلد" حوارا مع الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، لرصد كافة الأسباب والظروف لتهيئة جودة المنتجات المصرية لتحقيق هذا النجاح ، وأهم طموحات الحجر خلال الفترة القادمة.

سمعنا بأزمة الموالح الأخيرة مع الصين ، فما هى تفاصيلها؟ وكيف تم حلها ؟

نحن نصدر الموالح للصين منذ 2006 ، ولكن اختلفت اشتراطات الصين لاستيراد الموالح هذا الموسم بسبب جائحة كورونا ، ونرسل للجانب الصينى قائمة بالمحطات التى تصدر الموالح ، مع تطبيق الاشتراطات ، ولكن هذا العام فوجئنا أنهم غيروا تلك الاشتراطات ، وبالتالى وقفوا الشحنات فى الصين ، ورفضوا دخولها حتى يتم التأكد من تطبيق الاشتراطات.

ثم تواصلنا مع الجانب الصينى وأكدنا لهم أن ذلك يخالف الأعراف والاشتراطات الدولية ، ووجهنا لهم خطابنا نصه :" كنتم قولتوا لنا من الأول على هذه الاشتراطات قبل بداية موسم التصدير ، لإن فيروس كورونا بقاله أكتر من سنة " ، ولكنهم أصروا على موقفهم مع تجديد تلك الاشتراطات.

فالجانب الصينى يريد تطبيق هذه الاشتراطات والتى من أهمها تصوير المزارع للتأكد من فحص المنتجات وتطبيق عليها كافة الاشتراطات ، لذا قمنا بالتواصل مع المكتب التنسيق التجارى المصري ببكين وأرسلنا لهم ردود فنية على كل الاشتراطات وانتهت المفاوضات بأن يتم اختيار 3 مزارع فقط من القائمة المرسلة إلي الجانب الصيني وعمل فيديو كونفرانس منها للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والاطمئنان حول اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: "عملنا لمدة 5 أيام متواصلة للتأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات لتجنب حدوث أى مشاكل ، والجانب الصيني شكرنا على المجهود الواضح فى الإشراف على المحطات ، كما طلبوا بعض المعلومات الإضافية ، ولكن بالنهاية تفاوضنا أن الشحنات تدخل الصين حتى يتم التأكد ، ومنتظرين الرد حول اعتماد القائمة الأخيرة المصدرة للموالح للجانب الصيني".

ما رأيك فى أزمة انخفاض أسعار البطاطس الأخيرة؟ وبماذا تنصح المزارعين؟

انخفاض أسعار البطاطس حدث بسبب أزمة كورونا ، حيث تم زيادة الإنتاج سواء من العروة الصيفية أو الشتوية خلال هذا الموسم بسبب تناسب الأحوال الجوية مع زراعتها من ناحية ، وتوفير تقاوى جيدة من ناحية أخرى ، ومع بداية أزمة كورونا بدأ سحب محصول البطاطس يقل بسبب إغلاق المطاعم والفنادق ، وتوقف السياحة على العالم كله وليس مصر فقط ، وبالتالى تم إغلاق مصدرين لتوريد البطاطس والاعتماد فقط على الاستهلاك المنزلى فزاد المعروض وقلت الأسعار مما أدى إلي خسائر على المزارعين.

كما تأثرت البطاطس المصنعة بجائحة فيروس كورونا ، نافيا قلة الكميات المصدرة من البطاطس هذا العام ، حيث لايوجد فرق فى كمية التصدير بين ٢٠١٩ ، و٢٠٢٠.

وأكد أن التصدير يتم بعد الاكتفاء الذاتى من المحاصيل داخل مصر.

نعلم أن التمور من أهم الصادرات الزراعية ، فماذا وصلنا فيها ؟

ليس لدينا أنواع كثيرة من التمور يمكن تصديرها ، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة ال مليون ونصف نخلة لإنتاج تمور من الأصناف الجديدة والمطلوب تصديرها ، كما يتم استيراد التقاوى الخاصة بزراعة والشتلات من الخارج.

هل تأثرت الفراولة بجائحة كورونا ؟

بالطبع لا ، بل زاد تصديرها عن العام الماضي بشكل بسيط ، ولا توجد أي محاصيل تأثرت سلبيا بالتصدير بسبب كورونا.

ماذا سيفيد افتتاح مكتب داخل المطار؟

بالطبع هذا المكتب سهل على المصدرين والمستوردين الإجراءات من خلال التعامل مع الإدارة ، وتخليص الأوراق والمستندات.

هل يعد الحجر الزراعي هيئة مستقلة ؟

الحجر الزراعي هو أحد الهيئات التابعة لوزارة الزراعة ولا يمكن التخلي عنها وسنظل كذلك ، وكل تطوير داخل الحجر يكون بدعم الوزير السيد القصير وينسب لوزارة الزراعة.