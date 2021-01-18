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رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يكشف تفاصيل ما حدث اليوم مع وزيري التموين والتنمية المحلية.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:36 م
البرلمان المصري
البرلمان المصري
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إبراهيم القادري
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن رئيس مجلس الوزراء قام باستعراض ما تم من إنجازات وهي إنجازات ملموسة ومقدرة خلال الفترة الماضية وما قام بعمله الوزراء اليوم هو عرض عام.

وأضاف طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى،: من اليوم حتي يوم 30/1 2021 تقوم كل وزارة بعرض كل ما قامت منذ بداية الفصل التشريعي الأول في عام 2018 مؤكدا أن رئيس الوزراء استعرض ما تم من تحديات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح طارق رضوان: وزير التنمية المحلية ووزير التموين قاما اليوم بعرض ما جاء من إنجازات في حقيبتهما الوزارية وكان هناك تحفظ من النواب تجاه ما قام الوزيران بعرضه.
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