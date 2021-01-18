محمد أبو العلا يطالب بحلول سريعة لإبعاد الزمالك عن ساحات المحاكم

طالب محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك السابق، المسؤولين في الدولة بوضع حلول عاجلة تنهي أزمات نادي الزمالك المتعاقبة وإبعاده عن المحاكم والعمل على استقراره سريعا.





وقال أبو العلا، في حواره مع كريم خطاب، اليوم الإثنين، عبر برنامج «في الاستاد" على إذاعة نجوم اف ام لابد من حلول سريعة لنادي الزمالك في إنهاء مشاكله المتراكمة.





وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق الجونة في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الجونة، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري we المصري.

وشهدت قائمة الزمالك عودة الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي بعد غيابهم طوال الفترة الماضية، بسبب تحديد مستقبلهم مع الفريق.

وعرفت القائمة عودة حازم إمام الذي غاب عن مباراة المصري بالجولة الماضية للراحة.

ويغيب محمود علاء مدافع الفريق عن القائمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي - حازم إمام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إمام عاشور - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد أوناجم - حسين فيصل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل



