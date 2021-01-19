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حوادث

ضبط 4 أطنان ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:55 ص
ملح طعام
ملح طعام
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 طن "ملح طعام" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية.
 
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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