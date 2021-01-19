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حوادث

ضبط 11 ألف كمامة مغشوشة داخل مخزن بالغربية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:51 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط 11500 قطعة "كمامة طبية" و40 قطعة جهاز إستنشاق "منظم أكسجين" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الغربية .
 
يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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