ضبط 11 ألف كمامة مغشوشة داخل مخزن بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط 11500 قطعة "كمامة طبية" و40 قطعة جهاز إستنشاق "منظم أكسجين" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الغربية .