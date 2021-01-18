محمود بدر يوضح سبب حديثه مع وزير التنمية المحلية اليوم بمجلس النواب.. فيديو

قال محمود بدر عضو مجلس النواب، إن اليوم تحدثت مع وزير التنمية المحلية وطلبت الكلمة أمس وذلك لأننا كان لدينا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي كنا نحتاج إلى إجابتها من الوزير.
وأضاف محمود بدر خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى: من المادة 175 حتي المادة 183 من الدستور المصري وهي المواد الخاصة بالإدارة المحلية جميعها كان يتحدث عن فكرة تحول مصر إلى النظام اللامركزى.
وأوضح محمود بدر، أن المحافظين لا يستطيعون التحكم في الموازنات الخاصة بالمحافظات التابعة لهم وهذا كان له تأثير سلبي جدا على المواطنين وتحول الدولة إلى اللامركزية قد يخفف الكثير من مثل هذه الأمور والأعباء بالإضافة إلى مناقشتنا له لمشكلة وقف البناء.