محمود بدر يوضح سبب حديثه مع وزير التنمية المحلية اليوم بمجلس النواب.. فيديو

قال محمود بدر عضو مجلس النواب، إن اليوم تحدثت مع وزير التنمية المحلية وطلبت الكلمة أمس وذلك لأننا كان لدينا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي كنا نحتاج إلى إجابتها من الوزير.





وأضاف محمود بدر خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى: من المادة 175 حتي المادة 183 من الدستور المصري وهي المواد الخاصة بالإدارة المحلية جميعها كان يتحدث عن فكرة تحول مصر إلى النظام اللامركزى .



