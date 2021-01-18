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رياضة

عماد النحاس: كورونا أثر علينا فى الدوري وأشكر اللاعبين على إصرارهم أمام الإسماعيلي .. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:48 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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محمد رشاد
أشاد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بأداء فريقه خلال مواجهة الإسماعيلي بعد التأثر خلال الفترة الماضية لإصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وقال النحاس عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين على الإخلاص خلال الفترة الأخيرة، داوودا يلعب أول مباراة بعد كورونا، وإبراهيم صلاح يلعب دون تدريب، عانينا خلال الفترة الأخيرة من غياب العديد من اللاعبين بسبب فيروس كورونا".

وتابع المدير الفني للمقاولون العرب "هناك من لعب مباراته بعد غياب 20 يوم وفقدنا قوام الفريق لكنى أشكر اللاعبين على عودتهم وبذل مجهود كبير فور انضمامهم من جديد ، ويحسب للاعبين الأداء القوي منذ أول دقيقة والإصرار على المكسب في الإسماعيلية خاصة مع ظروف النادي الإسماعيلي".

وأتم النحاس تصريحاته "لازلنا في بداية الدوري ووصلنا للنقطة السابعة ومستمرون خلال الفترة المقبلة".
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