عماد النحاس: كورونا أثر علينا فى الدوري وأشكر اللاعبين على إصرارهم أمام الإسماعيلي .. فيديو

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يحسب للاعبين الأداء القوي منذ أول دقيقة والإصرار على المكسب في الإسماعيلية خاصة مع ظروف النادي الإسماعيلي".