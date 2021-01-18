كازانوفا ومرزباني يقدمان أغنية زي الملاك

أنتهى المخرج " محمود خلف " من تصوير كليب " زي الملاك " مع المطربين "كازانوفا" و"مزرباني" بأسلوب جديد ومبتكر وغير تقليدي وملفت للأنظار ، استعدادًا لطرح الكليب على القنوات الفضائية ومحطات الراديو وجميع المنصات والمواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا .





كليب الأغنية الشبابية المعاصرة " زي الملاك " غناء : كازانوفا و مرزباني ، وتمثيل كلًا من : أحمد عبد الصبور ، عزة كامل ، سلمى سمير ، إسراء مصطفى ، والطفلان : حلا وعمر.





ومنتج فني " أسامة رحال " ، ومدير التصوير " توني إبراهيم " ، والكليب من إخراج " محمود خلف " ، وإنتاج شركة Brife و wm .





وأغنية " زي الملاك " من كلمات وألحان " محمد الفنان " ، وتوزيع " مايو الطايش " .





وتعد أغنية " زي الملاك " هى ثمرة التعاون المشترك الناجح بين " كازانوفا " و"مزرباني " بعد نجاح العديد من الأغاني بينهما .





يأتي هذا الكليب بعد طرحهما العديد من الأغاني الناجحة والتي تخطت ملايين المشاهدات خاصة على " اليوتيوب " ، ومنها:

أغنية " البنات علب ألوان " من كلمات " أحمد المصري " ، وألحان " كازانوفا " ، وتوزيع " زتونة " .

وأغنية " الحريم " من كلمات وألحان " محمد الفنان " ، وتوزيع " مايو الطايش " .



