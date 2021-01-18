ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد أبو العلا: شيء واحد يفصلني عن دخول انتخابات الزمالك .. وأحلم برئاسة النادي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:23 م
محمد ابو العلا
محمد ابو العلا
Advertisements
محمد رشاد
أكد محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك السابق، أن إمكانية دخوله الانتخابات المقبلة للزمالك، قال "الزمالك ملئ بالكوادر وبه قامات قادرة على دخول الانتخابات، وأنا شخصيا لم أحسم قراري، وقضيتي أنني في ظرف ما تحملت المسؤولية ودخلت المعركة في الانتخابات الماضية". 

وأضاف ابو العلا خلال لقائه ببرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب على إذاعة نجوم اف ام: "أنا تحت أمر النادي حاليا وأساعد أي شخص في أي مكان وأخدمه وأرد جميل النادي عليّ في أي منصب يريدونه".

وأكمل: "أنا غير متعجل حسم قراري وأنتظر الأرض تكون ممهدة لذلك، كما أن حلمي دائما أخدم الزمالك وعارف شئونه وخباياه في كرة القدم وحابب يكون لي تدخل في هذا الملف".

واختتم: "يمكن بعد ذلك مع تراكم الخبرات أقدر أخدم النادي مستقبلا، وأتمنى بالطبع أكون رئيس الزمالك في يوما ما وحلم لي، ولكن حاليا سنا صعب، وحلمي أشوف الزمالك على التراك السليم الذي تعيشه أي مؤسسة عادية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأسود لا تسقط.. مرتضى منصور يوجه رسائل مهمة لجماهير ولاعبي الزمالك

الجماهير تدعم الزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

في عيد ميلادها.. رغدة لـ «صدى البلد»: حققت أحلامي.. وهذا ما أطمح إليه حاليًا

أيمن يونس يكشف أصعب 42 يوماً في حياته داخل لجنة الزمالك

ترشيحاتنا

شهيرة تكشف سر ترك محمود ياسين لحيته طويلة في أيامه الأخيرة

صدمة تامر أمين بعد خسارة منتخب مصر من السويد في مونديال اليد.. فيديو

جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

شاهد.. مدرب الإسماعيلي يدخل في نوبة بكاء هستيرية عقب الهزيمة أمام المقاولون

الصحة العالمية تكشف معلومة صادمة عن كورونا بعد زيارة خبرائها للصين

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

عدلي القيعي يحذر من فتح باب الشيطان في أزمة محمد الشناوي

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

أخبار الأهلي.. حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز.. ودراسة تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي

بسبب إبراهيم حسن.. لجنة التأديب تلزم الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه للنجوم خلال 30 يوما.. مستندات

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

خاص.. الأهلي لـ صدى البلد: الكلام عن استبدال سيرينو بـ أجاى "عيب"

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا اللى أكلت الجبنة .. عندما نافست ميتسوبيشي «كريستالة» كريم عبد العزيز في «أبو على» | صور

السيارة المشؤومة.. سر هدية أدولف هتلر للملك فاروق | صور

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور