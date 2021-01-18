جامعة حلوان: 6 خدمات تقدمها وحدة مكافحة العدوى

تعد وحدة مكافحة العدوى بجامعة حلوان هي إحدى وحدات إدارة الطب الوقائي بالجامعة، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم رعاية وعناية صحية جيدة للمرضى من خلال مراقبة ومكافحة ومنع العدوى، وتعتبر تلك الوحدة المسئولة عن وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى، ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات والرفع بالمخالفات، ورصد حالات العدوى وتحديد أسبابها والعمل على تفاديها مستقبلا.









وأعلنت الجامعة عن عدة خدمات تقدمها الوحدة بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب و العاملين وهى :





1- عمل عقد مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات الطبية بجميع الكليات داخل الحرم الجامعى ووحدات الطوارئ داخل وخارج الحرم الجامعي.

2-المشاركة فى أعمال الكشف الطبى للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

3-عمل دورات تدريبية غير دورية ومحاضرات للعاملين على أسس مكافحة العدوى وطرق تطبيقها.

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4- تطبيق المؤشرات والاختبارات الخاصة للتاكد من كفاءة التعقيم بجميع أجهة التعقيم "الأوتوكلافات" الموجودة بالحرم الجامعى.

5- المرور الدورى لمتابعة إجراءات تنفيذ أساليب التحكم فى العدوى.





6-متابعة توفير المستلزمات اللازمة لمكافحة العدوى وتم توزيعها على الكليات داخل وخارج الحرم الجامعى ومبنى الطوارىء ومبنى الادارة الطبية.



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يذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان أعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.



وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- - شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. - بيان تقديرات. - أصل شهادة الميلاد. - صورة البطاقه الشخصية. - عدد (٦) صور شخصية. - الموقف من التجنيد للذكور. - شهادة حسن سير وسلوك. - موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة