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أخبار العالم

إعلامية كويتية: الإمارات تفوقت على 3 دول أوروبية في مؤشر الأمن والأمان لهذا السبب

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:36 م
دولة الامارات العربية
دولة الامارات العربية المتحدة
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مـيــــس رضـــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالإنجازات التي تتحقق على أرض دولة الإمارات العربية يوما عن يوم، والتي عكست ريادتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية وغيرها وجعلتها فى مصاف الدول المتقدمة . 


وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت العديد من التصنيفات العالمية  رغم جائحة كورونا الذي خيم بظلاله على كافة القطاعات في بلدان العالم، مشيرة إلى الإنجاز الأخير الذى حققته الإمارات بتصدرها المركز الثالث عالميًا فى مؤشر الأمن والأمان عن العاصمة أبو ظبي والتي جاءت في مرتبة أقل الدول من حيث معدل الجريمة متفوقة على سويسرا وهونج كونج والدنمارك.

وأضافت "الرشيد"، كما جاءت الإمارات ممثلة فى العاصمة أبو ظبي أيضًا  فى المركز الـ 52 عالميًا من حيث مؤشر جودة الحياة والذي يقيس المدن حسب مجموعة من المعايير بما فيها القوة الشرائية ومستويات الرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن وجودة الهواء، منوهة بأن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل في صمت وتبهر العالم بسياساتها الرشيدة وبتكاتف سواعد أبنائها وتمكينهم.

 

وفي سياق ذات صلة، أشارت "الرشيد"، بالجهود الكبيرة التي قادتها دولة الإمارات في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية فى داخل الإمارات وخارجها ما يعد إنجازا يحسب للعالم العربي وليس للإمارات فقط.

 

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