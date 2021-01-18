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ثقافة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:22 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة مطروح عدد من الأنشطة الثقافية والأدبية أونلاين، حيث قدم بيت ثقافة سيوة محاضرة بعنوان "ثورة يناير ثورة شعب" قدمها الإذاعى محمد عمران وتحدث من خلالها عن عيد الشرطة وذكرى اختيار 25 يناير بالتحديد للإحتفال بالشرطة المصرية، وهذا التاريخ الذى حمل معه ثورة الشعب المصري على الظلم وكيف انتصر الجيش المصري لإرادة الشعب ومساندته فى تحقيق مطالبه تحت مظلة وحماية قواتنا المسلحة التى دائما وابدا تساند الشعب.

 كما أعدت مكتبة سيدى عبدالرحمن محاضرة بعنوان "ثورة يناير تجسيد لإرادة الشعب المصري" تحدث من خلالها كرم ابواليزيد عن خيرة شباب مصر الشباب الواعى الذى تقدم صفوف الثورة وسقط منه الشهداء فداء للشعب والثورة، وتحدث عن المؤامرات التى حيكت من الجهات الأجنبية أملا فى سقوط مصر إلا أن الشعب المصري بمساندة جيشة العظيم أفسد كل المخططات لتبقي مصر شامخة وعظيمة.

"عن الأمية وخطرها وطرق مكافحتها" حدثنا يوسف دياب ببيت ثقافة سيوة حيث ذكر أهم الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع نسب الأمية داخل مصر وتؤدي لحدوث ظاهرة التسرب من التعليم وأعطى بعض النماذج للدول التى اهتمت بالتعليم لترتقى وتتقدم كما ذكر أهم الطرق التى تتبعها الدولة حاليا لمواجهة ظاهرة الأمية والقضاء عليها 

قدم نادى أدب بادية مطروح عدد من الأمسيات البدوية، حيث ألقي الشاعر سعيد عوض قصيدتين إحداهما من نوع ضم القشة وهى قصيدة موزونة والأخرى تتحدث عن الحكم والوعظ وتقلبات الدهر والقصيدة من النوع البدوى العمودى، كما قدم الشاعر فوزى على ادم قصيدة تحدث من خلالها عن التغيرات التى طرأت على المجتمع البدوى واختلال كثير من المفاهيم مثل الكرم والمروءة والشهامة  والقصيدة من نوع ضم القشة.
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