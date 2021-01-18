ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب القوات اللبنانية يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:22 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، اليوم الاثنين، أن خلاص اللبنانيين يكمن في انتخابات نيابية مبكرة في البلاد.

قال جعجع في بيان إن "الشعب اللبناني يتعرّض منذ سنة و3 أشهر لأكبر جريمة متمادية ترتكب بحقه في تاريخ لبنان الحديث، فالوطن ينزف، والشعب يئن ويصرخ، والمجتمع يذبل، والاقتصاد يتدهور، والمؤسسات تنهار، والدولة تتراجع، والخوف على المصير يتقدّم، فيما الأكثرية الحاكمة متربعة في مواقعها ولا تحرك ساكنا، وأولويتها مواقعها وحصصها ومنافعها ومصالحها فقط على حساب المصلحة العليا للوطن والمواطن اللبناني"، وفقًا لما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأضاف البيان: "بدلا من أن يتركّز هم الفريق الحاكم على كيفية إخراج لبنان واللبنانيين من الأزمات التي عصفت وتعصف بالبلاد والعباد من جراء سياساته وأفعاله وارتكاباته، وبدلا من تحويل لبنان إلى ورشة للإنقاذ تفاديا للأسوأ وولوجا للخلاص الوطني المنشود، نرى بان هذا الفريق يتعامل مع الأزمة بلا مبالاة تامة وكأنها تحصل في بلد آخر، فلا نشهد تغييرا في السياسات، ولا تبديلا في النهج المتبع، ولا استنفارا للطاقات والإمكانات، إنما على العكس تماما المزيد من الشيء نفسه وكأن الناس بألف خير".

وتابع: "عندما لامنا البعض على موقفنا الرافض اي تعاون مع هذا الفريق تكليفا وتأليفا لأن المكتوب يقرأ من عنوانه، أكدنا بان موقفنا يرتبط بالأفعال والممارسة الملموسة التي تنقذ البلد والناس، فنحن لا نعارض لمبدأ المعارضة، ولا نوالي حبا بالموالاة، بل نعبِّر عن مواقفنا انطلاقا من وجع الناس، ونتمنى ان يصل الجميع سريعا إلى القناعة التي وصلنا إليها منذ 2 سبتمبر 2019 بان لا خلاص للبنانيين من هذه النكبة سوى بانتخابات نيابية مبكرة، وقبل فوات الآوان".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الانتخابات المبكرة تحل الأزمة.. جعجع: لو كنت مكان الرئيس اللبناني لاستقلت

رسالة مهمة من سفيرة فرنسا إلى الشعب اللبناني في رأس السنة

أقوى رد من جعجع على إيران: لماذا لا تواجهون أنتم إسرائيل مباشرة؟

جعجع يطالب بإغلاق لبنان فورا.. لهذا السبب

سفير برلين يلتقي جعجع..ألمانيا تدخل على خط الأزمة اللبنانية

جعجع يكشف عن أكبر جريمة ترتكب بحق الشعب اللبناني في التاريخ الحديث

ترشيحاتنا

وصول أولى رحلات الخطوط القطرية إلى القاهرة وعلى متنها 100 راكب

محمد أبو العلا يطالب بحلول سريعة لإبعاد الزمالك عن ساحات المحاكم

عيب وحرام.. واقعة سيدات نادي الجزيرة تثير انفعال أحمد موسى

بتتعمل في حفلات الحنة.. أحمد موسى يطالب بالقبض على «حلواني التورتات الجنسية»

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

أخبار الأهلي.. حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز.. ودراسة تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا اللى أكلت الجبنة .. عندما نافست ميتسوبيشي «كريستالة» كريم عبد العزيز في «أبو على» | صور

السيارة المشؤومة.. سر هدية أدولف هتلر للملك فاروق | صور

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور