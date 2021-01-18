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قليل الكلام كثير الفعل.. تامر أمين يشيد بأداء مصطفى مدبولي رئيس الحكومة.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:28 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
أشاد الإعلامي تامر أمين، بـ  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأنه اكتسب التقدير والاحترام بنفسه وبيده وبطريقته في العمل.

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "عندما تم تعيين مدبولي رئيسا للحكومة لم يأت بتأييد شعبي كبير ولم يأت بزخم كبير".

وأضاف تامر أمين: "يوم تلو الآخر يكتسب مدبولي احترام الشعب المصري بأكمله، ويطبق قاعدة العمل في صمت هذا الرجل قليل الكلام كثير الفعل، ورئيس الحكومة يتمتع بصفة الحزم والهدوء والاحترام وحُسن الخلق".

وألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من  2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة أعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، وساعين لتحقيقها بالتنسيق مع الحكومة، التي لن تألو جهدًا في التنسيق المستمر، والتعاون الوثيق مع البرلمان، لتحقيق كل ما فيه مصلحة بلدنا ومواطنينا، مدعومين بقيادة رشيدة، وتوجيهات سديدة، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نسابق الزمن لتحقيق برامجنا وخططنا التى  تستهدف تعزيز وضع مصر والمصريين داخليًا، ورفع مكانتها خارجيًا بين الأمم.

وأعرب مدبولي عن سعادته الشخصية بما يضمه مجلس النواب من خيرة أطياف هذا الشعب بكل فئاته، ونسبة التمثيل المتميزة للشباب والمرأة، فضلًا عن النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات، متوجهًا بالشكر والتقدير في هذا المقام إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون، في فترة دقيقة من عمر هذا الوطن.

وقال رئيس الوزراء "لقد قام منذ عامين ونصف، ومن نفس هذا المكان، بتقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب السابق، وكان التكليف الأساسي الذى كلف السيد رئيس الجمهورية به هذه الحكومة، هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت للدخول في مرحلة تمكين كل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى".

وأضاف لقد التزمنا كحكومة فى ذلك البرنامج بثوابت ارتضيناها جميعا، وهي : تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، إلى جانب رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وتُمثل إطار عمل لكل حُكومة حالية أو قادمة، وكذلك البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى بدأناه ونستكمل تنفيذه حاليًا، وكذلك المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة استهدف أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وطرحت الحكومة هذا البرنامج تحت شعار "مصر تنطلق"، لافتا إلى أن الحكومة التزمت بإطلاع الشعب المصري ونوابه الموقرين، على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت ثلاثة تقارير لمجلس النواب الموقر فى هذا الصدد، كان آخرها فى نوفمبر 2020 عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.
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