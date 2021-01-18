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لميس الحديدي تنتقد نواب البرلمان بسبب تخليهم عن الإجراءات الاحترازية ..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:30 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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إبراهيم القادري
انتقدت الاعلامية لميس  الحديدي عدم التزام بعض نواب البرلمان اليوم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، "معلش مش هقدر أعدي الملاحظة دي في ناس لا لابسة كمامة ولا عاملة تباعد في الجلسة الاجرائية الأولي، كانت الاوضاع  أفضل، وكان هناك التزام وأشاد به الجميع لكن في جلسة  الحكومة اليوم تقلصت ارتداء الكمامات". 

وأوضحت لميس الحديدي "الناس كلها مصفوفة بدون تباعد أثناء كلمة رئيس الوزراء "ماينفعش ياجماعة كده أنتوا قدوة للشعب مش بس كده إنتوا كمان ممكن تتصابوا ويبقى عندكم كورونا لو إتصبتوا هتيجوا جلسة  وتتضرب  ثلاث جلسات لاحقة  والبرلمان عنده جلسات طويلة وجهود الفترة القادمة خافوا على نفسكم شوية".

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