لميس الحديدي تنتقد نواب البرلمان بسبب تخليهم عن الإجراءات الاحترازية ..فيديو

انتقدت الاعلامية لميس الحديدي عدم التزام بعض نواب البرلمان اليوم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، "معلش مش هقدر أعدي الملاحظة دي في ناس لا لابسة كمامة ولا عاملة تباعد في الجلسة الاجرائية الأولي، كانت الاوضاع أفضل، وكان هناك التزام وأشاد به الجميع لكن في جلسة الحكومة اليوم تقلصت ارتداء الكمامات".
وأوضحت لميس الحديدي "الناس كلها مصفوفة بدون تباعد أثناء كلمة رئيس الوزراء "ماينفعش ياجماعة كده أنتوا قدوة للشعب مش بس كده إنتوا كمان ممكن تتصابوا ويبقى عندكم كورونا لو إتصبتوا هتيجوا جلسة وتتضرب ثلاث جلسات لاحقة والبرلمان عنده جلسات طويلة وجهود الفترة القادمة خافوا على نفسكم شوية".