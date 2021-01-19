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حوادث

ضبط بدال تموينى قبل بيعه سلع فى السوق السوداء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:00 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1,96 طن "سكر تموينى" و390 عبوة "زيت طعام تموينى مُدعم" و140 كيلو جرام"أرز تموينى" مخصص للبطاقات التموينية وتم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، بحوزة "المدير المسئول عن محل بدال تموينى" بمحافظة الجيزة .
 
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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