الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في كفر الشيخ .. صور

أنقذ رجال الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد يحيى زكريا، مدير إدارة الحماية المدنية، قطة محبوسة بأحد الأبراج السكنية وإنقاذها من الموت المحقق.





كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بكفر الشيخ، قد تلقت إشارة من إدارة النجدة، بورود بلاغ من أحد المواطنين، بوجود قطة عالقة بـ"بلكونة" الطابق الرابع بشقة في أحد الأبراج السكنية بالمنطقة الصناعية بغرب مدينة كفر الشيخ.



