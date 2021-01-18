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حوادث

الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في كفر الشيخ .. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:44 م
انقاذ قطة
انقاذ قطة
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محمود زيدان
أنقذ رجال الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد يحيى زكريا، مدير إدارة الحماية المدنية، قطة محبوسة بأحد الأبراج السكنية وإنقاذها من الموت المحقق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بكفر الشيخ، قد تلقت إشارة من إدارة النجدة، بورود بلاغ من أحد المواطنين، بوجود قطة عالقة بـ"بلكونة" الطابق الرابع بشقة في أحد الأبراج السكنية بالمنطقة الصناعية بغرب مدينة كفر الشيخ.

على الفور، هرعت سيارة الحماية المدنية مزودة بسلم مزود برافعة هيدروليكية، وتبين أن الشقة غير مأهولة السكن وجرى إنقاذ القطة بعد إنزالها، وسط إشادة المواطنين بهذا الموقف.
الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في كفر الشيخ .. صور
الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في كفر الشيخ .. صور
الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في كفر الشيخ .. صور
الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة في كفر الشيخ .. صور
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