أميرة سيد مكاوي: الناس تتسرع في إبداء رأيها دون تفكير أو دراسة

قالت أميرة مكاوي، ابنة الراحل سيد مكاوي، إن سرعة التفاعل مع أي قضية على مواقع التواصل الاجتماعي دون تفكير أمر منتشر، متسائلة "ليه الناس لا تعطي لنفسها فرصة لدراسة أي موضوع قبل إبداء الرأي فيه؟".





وأضافت أميرة مكاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": " تسرع الناس في إبداء رأيها في أي قضية دون تفكير بحاجة إلى دراسة من أساتذة علم الاجتماع ".





وتابعت أميرة مكاوي "في أغلب الأحيان يكون الرأي مبنيا على أساس عاطفي ولا يكون علميا أو منطقيا".





وأكملت أميرة مكاوي " عندما يكون هناك مشكلة مرتبطة بأعراض ناس نشاهد كثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يتسرعون في إبداء الرأي".





ولفتت أميرة مكاوي " بعض الناس تتطاول في الرد على دار الإفتاء او الأزهر على السوشيال ميديا في حال نشر فتوى او راي ونحن في حاجة إلى دراسة هذه الانفعالات".



