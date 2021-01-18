التنمية المحلية تعلن الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة تنظيم انتظار السيارات.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك قانونا صدر يوم 15 يوليو الماضي وهو القانون 150 لتنظيم المركبات في الشوارع والساحات مؤكدا أن هذا القانون نص تشكيل لجان في المحافظات. على





وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى، أن اللجنة المشكلة في المحافظات تعمل على استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم المركبات وتقوم بطرح كراسات الشروط وتعمل على تنظيم ساحات انتظار السيارات في المحافظة.





وأوضح خالد قاسم ، أن الشركات والأفراد يمكنهم التقدم للحصول على كراسة الشروط لتقديم خدمة تنظيم السيارات للمواطنين في المحافظات المصرية ويتم تحديد مقابل مادي على تقديم هذه الخدمة ويكون حسب المساحة والمكان ووقت الانتظار مع مراعاة المستوي الاقتصادي لكل مكان. والأفرادعلىللمواطنينويتمعلىمراعاةالمستوي



