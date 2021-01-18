فضيحة جديدة تهز ترامب.. تسريب خطاب إقالته لـ جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خطبة" من أربع صفحات ضد جيمس كومي في مسودة لخطاب يقيل به رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم الكشف عنها فقط اليوم الإثنين.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم فحص الرسالة غير المرسلة من خلال تحقيق المحامي الخاص لروبرت مولر، ولكن لم يتم إرسالها إلى كومي، الذي تم فصله في مايو 2017.





وكشفت شبكة ABC News الأمريكية عن أجزاء من محتويات الرسالة، وقالت إن مصادر مرتبطة بتحقيق مولر سربتها.





وفي ظل الظروف العادية، قد يؤدي مثل هذا التسريب الكبير إلى إجراء تحقيق، لكن تم الكشف عن محتوياته قبل 48 ساعة من مغادرة ترامب لمنصبه.





وأرسل ترامب في النهاية إلى كومي خطاب إقالة من صفحة واحدة، مصحوبًا برسالة من صفحة واحدة من المدعي العام آنذاك جيف سيشنز ومذكرة من ثلاث صفحات من نائب المدعي العام آنذاك رود روزنشتاين.





أما المسودة الأصلية، التي كتبها مساعده ستيفن ميللر بعد إملاء مكثف من ترامب وأبحاث قام بها ميلر، ثم قام الرئيس نفسه بتحريرها مرارًا وتكرارًا، سرعان ما تم تحديدها على أنها خطيرة للغاية "لرؤية ضوء النهار" من قبل محامي البيت الأبيض، وفقا لما كشفه تقرير مولر.





وتكشف محتوياته عن امتعاض ترامب الشخصي العميق من كومي، الذي جاء في تغريدات ترامب حوالي 218 مرة أثناء توليه منصبه.





وكتب ترامب في احداها: "لقد أصبح سلوكك غير متوقع وغير منتظم - بما في ذلك العروض العامة المشوشة والمتسامحة التي حيرت الخبراء والمواطنين والمتخصصين في إنفاذ القانون على حد سواء - ما جعل من المستحيل عليك قيادة هذه الوكالة بشكل فعال''.





اقرأ ايضا استعدادا لانتخابات مارس.. منافس نتنياهو الاشرس يستعين بمن هزموا ترامب ضمن حملته





وأخبر كومي أنه قضى "وقتًا طويلًا جدًا في تكوين صورة عامة، ولم يكن وقتًا كافيًا لترتيب منزله" حسب عباراته التي اطلقها ردا على ترامب





وكشف عن هوس ترامب بالتسريبات، في وقت كانت فيه تقارير عن اتصالات بين حملة ترامب والروس تعصف بالبيت الأبيض، متهما كومي بالتخطيط لـ "التسريب" المنتشر.



