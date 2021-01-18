فضيحة جديدة تهز ترامب.. تسريب خطاب إقالته لـ جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خطبة" من أربع صفحات ضد جيمس كومي في مسودة لخطاب يقيل به رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم الكشف عنها فقط اليوم الإثنين.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم فحص الرسالة غير المرسلة من خلال تحقيق المحامي الخاص لروبرت مولر، ولكن لم يتم إرسالها إلى كومي، الذي تم فصله في مايو 2017.
وكشفت شبكة ABC News الأمريكية عن أجزاء من محتويات الرسالة، وقالت إن مصادر مرتبطة بتحقيق مولر سربتها.
وفي ظل الظروف العادية، قد يؤدي مثل هذا التسريب الكبير إلى إجراء تحقيق، لكن تم الكشف عن محتوياته قبل 48 ساعة من مغادرة ترامب لمنصبه.
وأرسل ترامب في النهاية إلى كومي خطاب إقالة من صفحة واحدة، مصحوبًا برسالة من صفحة واحدة من المدعي العام آنذاك جيف سيشنز ومذكرة من ثلاث صفحات من نائب المدعي العام آنذاك رود روزنشتاين.
أما المسودة الأصلية، التي كتبها مساعده ستيفن ميللر بعد إملاء مكثف من ترامب وأبحاث قام بها ميلر، ثم قام الرئيس نفسه بتحريرها مرارًا وتكرارًا، سرعان ما تم تحديدها على أنها خطيرة للغاية "لرؤية ضوء النهار" من قبل محامي البيت الأبيض، وفقا لما كشفه تقرير مولر.
وتكشف محتوياته عن امتعاض ترامب الشخصي العميق من كومي، الذي جاء في تغريدات ترامب حوالي 218 مرة أثناء توليه منصبه.
وكتب ترامب في احداها: "لقد أصبح سلوكك غير متوقع وغير منتظم - بما في ذلك العروض العامة المشوشة والمتسامحة التي حيرت الخبراء والمواطنين والمتخصصين في إنفاذ القانون على حد سواء - ما جعل من المستحيل عليك قيادة هذه الوكالة بشكل فعال''.
وأخبر كومي أنه قضى "وقتًا طويلًا جدًا في تكوين صورة عامة، ولم يكن وقتًا كافيًا لترتيب منزله" حسب عباراته التي اطلقها ردا على ترامب
وكشف عن هوس ترامب بالتسريبات، في وقت كانت فيه تقارير عن اتصالات بين حملة ترامب والروس تعصف بالبيت الأبيض، متهما كومي بالتخطيط لـ "التسريب" المنتشر.
واتهم ترامب خصومه باستغلال التسريبات في "الحرب الحزبية"، في إشارة إلى ما كان يصعد في ذلك الوقت من دعوات الديمقراطيين لإجراء تحقيق في ما إذا كان هناك تواطؤ بين حملة ترامب والكرملين.
وكتب مخاطبا كومي: "لقد أظهرت عدم قدرة تامة على التحكم في التسريبات، داخل وخارج الوكالة".
وجاء في الرسالة ايضا: "نتيجة لذلك، تم تحويل المعلومات الاستخباراتية - الحقيقية والمزيفة - إلى سلاح في الحرب الحزبية".
وكانت التسريبات في ذلك الوقت موضوعًا دائمًا في غضب ترامب، حيث كان البيت الأبيض مصدرًا دائمًا لها، لا سيما بشأن الحرب بين ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر من جهة ومستشاره ستيف بانون من جهة أخرى.
وسعى ترامب إلى استخدام قرار كومي بعدم التوصية بتوجيه اتهامات إلى هيلاري كلينتون لخادم البريد الإلكتروني السري الخاص بها كجزء من تبريره لإقالته على الرغم من حصوله على هذا القرار.
وقدمت كومي التوصية في يوليو 2016 عندما قالت المدعية العامة آنذاك لوريتا لينش إنها ستتخذ توصيته بشأن ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى كلينتون بعد أن أجرت محادثات سرية مع بيل كلينتون على متن طائرتها الحكومية.
ووصف كومي كلينتون بأنه "مهمل للغاية" مع ذكر أسرار الأمة لكنه أوصى بالقول إنه لن يرى محاكمة، وهو الأمر الذي استولى عليه ترامب.
وفي أكتوبر 2016، بعد أن كشفت ديلي ميل" عن عار أنتوني وينر في إرسال الرسائل عبر الرسائل النصية، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق كلينتون وكشف كومي عن ذلك للكونجرس، وهي خطوة عولت كلينتون عليها باعتبارها أحد العوامل التي أدت إلى هزيمتها.
وتمت صياغة الرسالة بعد أن أدلى كومي بشهادته أمام الكونجرس بشأن هذا القرار.
واستخدم ترامب سلسلة الأحداث لمهاجمة كومي، قائلًا إن شهادته أمام الكونجرس كانت "سيرك إعلامي مليء بالتخمينات غير المهنية والنظريات القانونية الغريبة والتكهنات غير المسؤولة" واصفا الشهادة بأنها حملت اتهامات بقرارات قانونية غريبة وتصريحات عامة متناقضة"، وزعمت أنه "زرع الارتباك" بين موظفيه.
كما ادعت أن هناك "شبه تمرد من قبل العديد من العملاء العاديين" وفقا لزعمه
وكان هذا الادعاء مشابهًا لما قدمته لاحقًا السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك سارة هاكابي ساندرز في إحاطة للصحفيين ، مفادها أن العملاء اتصلوا بها وأخبروها أنهم لا يثقون في كومي.
لكن عندما تم استجوابها من قبل تحقيق مولر، الذي كان الكذب جريمة فيدرالية، سحبت الادعاء.