ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحي الليل .. جورج وسوف يتجاوز 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:47 م
جورج وسوف - صاحي
جورج وسوف - صاحي الليل
Advertisements
سعيد فراج
حصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 7 ملايين و275 ألف مشاهدة بعد طرحها 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهور وسوف ومتابعيه. 

أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري. 

وتقول كلمات الأغنية: 

يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة
ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحدة
في ناس بتنام على احدى عشر أو اثني عشر وناس واحدة
وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة

صباح الفل ع العشاق
صباح الفل ع الصاحيين
هغني لكل حد اشتاق
واقولو ياليل واقولو ياعين

شافوني الناس وقالوا حرام ياعيني عليه ما بينمشي
ده لو عشق الاحبة حرام هدوب برضه ما حرمشي
خلاص القلب داب دوبان وحب خلاص وما سلمشي
ولو كانت سكة العشاق خطر انا في الخطر همشي

يذكر أن آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جورج وسّوف يعود من جديد عبر أنغامي

صاحي الليل.. جورج وسوف يحتل ترند يوتيوب بعد يوم من طرح أحدث أغانيه

كليب صاحي الليل لـ جورج وسوف يتخطى 1.5 مليون مشاهدة

صاحي الليل.. جورج وسوف يتخطى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغانيه

صاحي الليل.. جورج وسوف يتخطى 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغانيه

سلطان الطرب.. جورج وسوف فى لحظة تأمل وسط روعة الطبيعة.. شاهد

ترشيحاتنا

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

برلماني يكشف سر الهجوم على وزير التموين في جلسة اليوم.. فيديو

بعد انفصالهما.. ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟

برلماني يكشف عن السبب الرئيسي لتواجد رئيس الوزراء بالبرلمان اليوم.. فيديو

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية

أنا اللى أكلت الجبنة .. عندما نافست ميتسوبيشي «كريستالة» كريم عبد العزيز في «أبو على» | صور

السيارة المشؤومة.. سر هدية أدولف هتلر للملك فاروق | صور