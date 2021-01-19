فوز طالب بكلية إعلام القاهرة بالمركز الثانى بمسابقة الشعر الغنائى

أطلقت جامعة القاهرة عددا من المسابقات الفنية بنظام الأونلاين لمساعدة الطلاب على اظهار مواهبهم ، للتأكيد ان الجامعة ليست مكانا تعليميا فقط ولكن يمكن الاستفادة منه واكتساب مهارات جديدة.
أعلنت الجامعة أسماء الفائزين فى مسابقة الشعر ، حيث حصل الطالب عمرو حمودة علي المركز الثاني علي مستوي الجامعة في الشعر الغنائي .
قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام بتهنئة الطالب بالفوز متمنين له النجاح والتميز الدائم .
يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.