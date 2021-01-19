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تعليم

فوز طالب بكلية إعلام القاهرة بالمركز الثانى بمسابقة الشعر الغنائى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أطلقت جامعة القاهرة عددا من المسابقات الفنية بنظام الأونلاين لمساعدة الطلاب على اظهار مواهبهم ، للتأكيد ان الجامعة ليست مكانا تعليميا فقط ولكن يمكن الاستفادة منه واكتساب مهارات جديدة. 
  أعلنت الجامعة أسماء الفائزين فى مسابقة الشعر ، حيث حصل الطالب عمرو حمودة علي المركز الثاني علي مستوي الجامعة في الشعر الغنائي . 

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 قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام بتهنئة الطالب بالفوز متمنين له النجاح والتميز الدائم . 

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‏‎يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.
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