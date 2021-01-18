لميس الحديدي عن إهانة الفن: جملة سخيفة.. وشكرا للنائب مصطفى بكري.. فيديو

قالت لميس الحديدي إن نائب بالبرلمان دعا لضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين واصفًا الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادًا.





وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى : "كان فيه بوادر أزمة لكن تم حلها وأوجه الشكر للنائب مصطفى بكري الذي رفض هذه التصريحات، قائلة: "الصراحة الجملة كانت سخيفة من قبل النائب ومصطفى بكري وقف ورفض العبارة".