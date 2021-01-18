لميس الحديدي عن إهانة الفن: جملة سخيفة.. وشكرا للنائب مصطفى بكري.. فيديو

قالت لميس الحديدي إن نائب بالبرلمان دعا لضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين واصفًا الفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادًا.
وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى : "كان فيه بوادر أزمة لكن تم حلها وأوجه الشكر للنائب مصطفى بكري الذي رفض هذه التصريحات، قائلة: "الصراحة الجملة كانت سخيفة من قبل النائب ومصطفى بكري وقف ورفض العبارة".
وأوضحت لميس الحديدي: الفن فيه متعة وتسلية ممكن أشوف فيلم للضحك أو موسيقى للاستمتاع في النهاية يبقى الفن فن به الغث والثمين والمواطن يختار.