برلماني: الاكتفاء الذاتي من البترول يحقق لمصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية وأننا لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها، وذلك بحلول عام 2023، قائلا:"حاجة كويسة جدا أننا نفكر ونشتغل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته ودا هيحقق طفرة اقتصادية كبيرة".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت مصر العديد من الاكتشافات البترولية التي دعمت خطة الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة ككل، علاوة على توقيع الحكومة 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول، مشيرا إلى أن الدولة تسير في مسارها الطبيعي نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، لم تؤثر على الخطة التي وضعتها الدولة بل مضت في طريقها لتنفيذها في مختلف المجالات، قائلا:"احنا بنستورد البترول ومشتقاته من الخارج ودا بيكلف الدولة مبالغ كبيرة لكن لما تبدأ تدور على تحقيق الاكتفاء الذاتي هنوفر مبالغ كبيرة ونحقق نجاحات كثيرة من الناحية الاقتصادية".





وتابع:"الأسعار كمان هتبدأ تنخفض مرة أخرى لأن تكاليف البترول هتقل وإنتاجك كله هيكون محلي ومش هنحتاج للمنتجات اللي بيتم استيرادها"، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 633 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز .





وأضاف " مدبولى " ، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أنه تم تصدير نحو 211 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف.





وأكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعي، بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل فى مخطط الحكومة الحالي ، والأهم أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية ولن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها .