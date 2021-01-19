اتحاد طلاب حلوان ينظم مسابقة تصميم شعار الجوالة أونلاين

بدأ اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التعريف بالأنشطة الطلابية الصيفية وذلك مع انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وراشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب .
وأطلق اتحاد الطلاب مسابقة التصميم الاولي لجوالى وجوالات مستوى كليات جامعة حلوان وبمشاركة جميع فرق الجوالة بكليات الجامعة .
وأعلن الاتحاد عن تسليم التصميمات لشعار الجوالة على جروبات الاتحاد على الانترنت على أن يكون يوم الجمعة الموافق 22 يناير موعدا لانتهاء المسابقة .
وكان قد وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات فيسبوك و جروبات التيلجرام والواتساب .