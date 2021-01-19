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تعليم

اتحاد طلاب حلوان ينظم مسابقة تصميم شعار الجوالة أونلاين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
بدأ اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التعريف بالأنشطة الطلابية الصيفية وذلك مع انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وراشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب .

وأطلق اتحاد الطلاب مسابقة التصميم الاولي لجوالى وجوالات مستوى كليات جامعة حلوان وبمشاركة جميع فرق الجوالة بكليات الجامعة . 

وأعلن الاتحاد عن تسليم التصميمات لشعار الجوالة على جروبات الاتحاد على الانترنت على أن يكون يوم الجمعة الموافق 22 يناير موعدا لانتهاء المسابقة .

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وكان قد وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات فيسبوك و جروبات التيلجرام والواتساب .

يأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.
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