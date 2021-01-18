ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عايز يكون ليا وجود.. طفل يستغيث لاستخراج شهادة ميلاد له بعدما هجره والداه

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:37 م
الطفل زياد
الطفل زياد
Advertisements
هاني حسين
عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا عن الطفل زياد والذي يرغب في استخراج شهادة ميلاد له.

وقال الطفل زياد في التقرير: "أبويا وأمي سابوني وأنا صغير وأنا عايش مع ستي وبشتغل على عربية خضار عشان أحصل على 20 جنيها عشان أوفر مصدر رزق لنا".

وتابع زياد: "أبويا دخل السجن ولما طلع مسألش عليا وقال عايز 10 آلاف جنيه عشان يسجلني وأنا نفسي يطلع لي شهادة ميلاد عشان أروح المدرسة".
 
وأكمل زياد: "أنا عايز أعيش زي أي طفل ويكون ليا وجود في البلد".

وعلقت الإعلامية إيمان الحصري: "الطفل عايز يطلع شهادة ميلاد وعايز يحصل على فرصته في التعليم وأناشد وزارة الداخلية بالنظر إلى هذه الحالة الإنسانية والعمل على حلها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المطربة بوسي عن تصريحات والدها: لم أقصر وببعتله فلوس ومصرفش عليا جنيه.. وأنا شفت بلاوي مفيش راجل بشنبات يتحملها

قفشة يكشف أين احتفل بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

قال ماما وعطشان بس.. تفاصيل إنقاذ طفل من سيدة استخدمته في التسول ..فيديو

ربنا ياخد روحي ومخسرش عيالي.. مواطن: بناتي الأربعة تعانين من ضمور المخ "فيديو"

بتنفس من فمي.. حورية فرغلي: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تنمر علي ..فيديو

ترشيحاتنا

وصول أولى رحلات الخطوط القطرية إلى القاهرة وعلى متنها 100 راكب

بفعل جائحة كورونا .. أكبر اقتصادات العالم تنهار والصين تحقق أكبر نسبة نمو في 2020

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

بعد صور التورتة الخادشة للحياء.. خيري رمضان: متعاطف مع سيدات نادي الجزيرة

بسبب إبراهيم حسن.. لجنة التأديب تلزم الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه للنجوم خلال 30 يوما.. مستندات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور

توجد فى أشهر الأطباق .. ماذا يحدث للجسم بعد تناول المستكة؟

أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية