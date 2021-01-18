عايز يكون ليا وجود.. طفل يستغيث لاستخراج شهادة ميلاد له بعدما هجره والداه

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا عن الطفل زياد والذي يرغب في استخراج شهادة ميلاد له.





وقال الطفل زياد في التقرير: "أبويا وأمي سابوني وأنا صغير وأنا عايش مع ستي وبشتغل على عربية خضار عشان أحصل على 20 جنيها عشان أوفر مصدر رزق لنا".





وتابع زياد: "أبويا دخل السجن ولما طلع مسألش عليا وقال عايز 10 آلاف جنيه عشان يسجلني وأنا نفسي يطلع لي شهادة ميلاد عشان أروح المدرسة".

وأكمل زياد: "أنا عايز أعيش زي أي طفل ويكون ليا وجود في البلد".





وعلقت الإعلامية إيمان الحصري: "الطفل عايز يطلع شهادة ميلاد وعايز يحصل على فرصته في التعليم وأناشد وزارة الداخلية بالنظر إلى هذه الحالة الإنسانية والعمل على حلها".