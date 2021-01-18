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رياضة

محمد الطويلة لـ صدى البلد: إدارة الإسماعيلي تجاهلت الحلول الودية.. وسنحصل على حقوقنا بطريقة قاسية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:13 م
محمد الطويلة
محمد الطويلة
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نانسي القاضي
أعرب محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن حزنه الشديد من تراجع ترتيب الإسماعيلي في الدوري الممتاز بعد سلسلة النتائج السلبية، مؤكدًا أن الدراويش لا يستحقون كل ما يحدث لأنهم من أعمدة الرياضة المصرية.

وحول قرار لجنة التأديب ضد الإسماعيلي بخصم 6 نقاط في حالة عدم سداد مبلغ 23 مليون جنيه خلال 30 يومًا، رد "الطويلة"، في تصريحات اختص بها موقع «صدى البلد»، «إدارة الإسماعيلي الحالية ليس عندها بصيرة لإدارة الأمور داخل النادي، وتجاهلت كافة الحلول الودية في هذه الأزمة طيلة السنوات الماضية».

وأضاف "الطويلة"، أن الوحيد الذي تواصل معه هو علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، مؤكدًا أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، في ظل تجاهل مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للأزمة تمامًا.

وتابع رئيس نادي النجوم، أنه يعلم جيدًا أن الإسماعيلي لا يمتلك سوى 6 نقاط في جعبته الآن، وفي حالة عدم السداد خلال 30 يومًا سيتم خصم هذه النقاط والتي هي كل ما يمتلكها الإسماعيلي حاليًا، متسائلًا «لمصلحة من ما يحدث داخل الإسماعيلي؟!».

وقررت لجنة التأديب بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلزام الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلي والزمالك السابق، على أن تكون المهلة لمدة 30 يومًا، كفرصة أخيرة لسداد المبلغ المستحق.

وكان الإسماعيلي قدم طعنًا في وقتٍ سابق للمحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر ضده بتغريمه بمبلغ 20 مليون جنيه فى تلك الأزمة السابق ذكرها.

وحكمت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية النجوم بالحصول على 20 مليون جنيه، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في عقد ثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي لانتقال اللاعب للدراويش، إضافةً إلى طعن نادي النجوم الذي رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر.

يذكر أن إبراهيم حسن لعب للنجوم قبل الانتقال الاسماعيلي عام 2013 قبل انتقاله للزمالك 2018-2019.

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