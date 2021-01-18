محمد الطويلة لـ صدى البلد: إدارة الإسماعيلي تجاهلت الحلول الودية.. وسنحصل على حقوقنا بطريقة قاسية

أعرب محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن حزنه الشديد من تراجع ترتيب الإسماعيلي في الدوري الممتاز بعد سلسلة النتائج السلبية، مؤكدًا أن الدراويش لا يستحقون كل ما يحدث لأنهم من أعمدة الرياضة المصرية.
وحول قرار لجنة التأديب ضد الإسماعيلي بخصم 6 نقاط في حالة عدم سداد مبلغ 23 مليون جنيه خلال 30 يومًا، رد "الطويلة"، في تصريحات اختص بها موقع «صدى البلد»، «إدارة الإسماعيلي الحالية ليس عندها بصيرة لإدارة الأمور داخل النادي، وتجاهلت كافة الحلول الودية في هذه الأزمة طيلة السنوات الماضية».
وأضاف "الطويلة"، أن الوحيد الذي تواصل معه هو علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، مؤكدًا أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، في ظل تجاهل مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للأزمة تمامًا.
وتابع رئيس نادي النجوم، أنه يعلم جيدًا أن الإسماعيلي لا يمتلك سوى 6 نقاط في جعبته الآن، وفي حالة عدم السداد خلال 30 يومًا سيتم خصم هذه النقاط والتي هي كل ما يمتلكها الإسماعيلي حاليًا، متسائلًا «لمصلحة من ما يحدث داخل الإسماعيلي؟!».
وقررت لجنة التأديب بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلزام الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلي والزمالك السابق، على أن تكون المهلة لمدة 30 يومًا، كفرصة أخيرة لسداد المبلغ المستحق.
وكان الإسماعيلي قدم طعنًا في وقتٍ سابق للمحكمة الرياضية الدولية ضد القرار الصادر ضده بتغريمه بمبلغ 20 مليون جنيه فى تلك الأزمة السابق ذكرها.
وحكمت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية النجوم بالحصول على 20 مليون جنيه، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم في عقد ثلاثي بين اللاعب والنجوم والإسماعيلي لانتقال اللاعب للدراويش، إضافةً إلى طعن نادي النجوم الذي رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر.
يذكر أن إبراهيم حسن لعب للنجوم قبل الانتقال الاسماعيلي عام 2013 قبل انتقاله للزمالك 2018-2019.