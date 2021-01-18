نجم منتخب اليد السابق يكشف سبب خسارة مصر أمام السويد ..فيديو

قال جوهر نبيل نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا، إن المنتخب المصري خسر اليوم في مباراة السويد ومع ذلك قدّم شوطا جيدا جدا، مؤكدا أن منتخب السويد صاحب خبرات كبيرة جدا.





وأضاف جوهر نبيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، هناك مشكلة حدثت اليوم وهي أن طاقم الحكام النرويجي هو الذي كان يعمل على الإدارة التحكيمية والفنية للمباراة، مشيرا إلى أن المدير الفني لمنتخب السويد نرويجي وبسبب ذلك قدم الاتحاد المصري لكرة اليد احتجاجا.





وأوضح جوهر نبيل هذه ثاني مباراة يقوم بتحكيمها الطاقم النرويجي، مؤكدا أن الأداء التحكيمي هو الذي أثر على سير المباراة في الشوط الثاني. مباراةالذيأثرعلىالمباراة