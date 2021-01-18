ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ميشيل كارلوس: تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان يمثل أولوية كبرى

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
أعرب ميشيل كارلوس، رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام، التابع للاتحاد الأوروبي، خلال لقائه بالمستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن تطلعه لتنسيق وتوحيد الجهود مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، مشيرا إلى أنه ذلك يمثل أولوية كبرى. 

وقال رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه:" لايزال تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان يمثل أولوية - لقد ناقشت هذه الجهود مع القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية
ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية لقاء افتراضيًا عبر برنامج ZOOM  بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية، بعنوان: "منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في الواقع".

يشارك في اللقاء المقرر عقده غدًا الثلاثاء د. محمد الضويني  وكيل الأزهر، د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،  المستشار محمد عبد السلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأنبا إرميا مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي، د. محمد أبو زيد الأمير  نائب رئيس جامعة الأزهر، د. نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين، الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور بنيوزيلندا.

ويناقش اللقاء دور الوثيقة في دعم السلم العالمي والتقريب بين الشعوب منذ توقيعها بين فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فضلة عن إلقاء الضوء على منهجية تفعيل مبادئ الوثيقة على أرض الواقع من خلال ما تقوم به اللجنة العليا للوثيقة من جهود في هذا الشأن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يغردان معا على تويتر.. حكاية وثيقة الأخوة الإنسانية

"وثيقة الأخوة الإنسانية" إعلان مشترك عن النيات الصالحة بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس لنشر الثقافة والاحترام.. وأهدافها: الأديان لم تكن بريدًا للحروب والإرهاب ليس نتاجًا للدين

المستشار محمد عبد السلام: اعتماد يوما دوليا للأخوة الإنسانية أكبر دعم لـ محبي السلام

مجلس جامعة الأزهر عن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية: تتويج لجهود الإمام الأكبر والبابا فرانسيس

أديان من أجل الإنسانية: اعتماد 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية إنجاز

وكيل الأزهر: الإسلام يرحب بكل ما يؤدي إلى غلق الباب أمام المتطرفين

ترشيحاتنا

افتكروا كلامي.. ميدو ينهي الجدل حول أزمة محمد الشناوي والاتحاد المصري

خاص.. الأهلي لـ صدى البلد: الكلام عن استبدال سيرينو بـ أجاى "عيب"

عاصفة حمراء سببها «الشناوي» .. هل بدأت ثورة الأهلي على اتحاد الكرة؟

تورط قاض وضباط.. السعودية تضبط وقائع فساد

نائب مدير مونديال اليد: حكم مباراة مصر والسويد غير عادل ودون المستوى

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور

توجد فى أشهر الأطباق .. ماذا يحدث للجسم بعد تناول المستكة؟

أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية