ميشيل كارلوس: تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان يمثل أولوية كبرى

أعرب ميشيل كارلوس، رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام، التابع للاتحاد الأوروبي، خلال لقائه بالمستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن تطلعه لتنسيق وتوحيد الجهود مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، مشيرا إلى أنه ذلك يمثل أولوية كبرى.





وقال رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه:" لايزال تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان يمثل أولوية - لقد ناقشت هذه الجهود مع القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.





منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية