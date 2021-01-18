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فن

للمرة الثانية.. دينا فؤاد تتصدر تريند تويتر بعد تألقها في "جمال الحريم"

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:10 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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سعيد فراج
تصدرت دينا فؤاد، اليوم الاثنين، تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، تزامنا مع عرض الحلقة 27 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC ، وذلك للمرة الثانية، إذ سبق وتصدرت وجه القمر الترند أيضا عقب عرض الحلقة 19 من المسلسل، ويأتى ذلك بعد تألقها فى العمل، وإشادة الجمهور بها وبأدائها.

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" التى تحمل كثير من التحولات الدرامية داخل المسلسل، وتظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب، وجاءت تعليقات رواد تويتر: "دينا العظيمة عاملة دور عظمة، حنان رقم واحد في جمال الحريم، يا دينا يا فؤاد يا متألقة، مسلسل جمال الحريم حاجة حلوة تخوف، أبطال العمل شغل فاخر من الآخر، دينا فؤاد وبس"، و"دينا فؤاد تتألق فى جمال الحريم"، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

وشهدت الحلقة الـ 27 من المسلسل والمذاعة اليوم الاثنين، شجار بين "حنان" دينا فؤاد وزوجها "ماجد" بعد أن عاد إلى منزله ليجد "حنان" تستضيف زبونة جديدة تشكو لها أن زوجها سوف يتزوج عليها لعدم إنجابها، وأكدت لها "حنان" أنها سوف تنجب طفلين فطرد الزوج هذه الزبونة وتشاجر مع "حنان" وقال لها "مابقيتش طايق العيشة دي هتعملي ايه انتي وعفاريتك وأعلي ما فى خيلك اركبيه" وردت عليه حنان بمنتهى الحزم قالتله "اللى أنا فيه دا أنت هتعيشه مش هتسمعه" وأمسكت "ماجد" بيديها بقوة ونظرت له فترك يدها، كما أشارت الحلقة إلى أن الحالة النفسية لابنها "كريم" أصبحت أسوأ وأصبح يرى أشياء غير طبيعية ولا يقوم بتهدئته إلا حضور والده إلى المنزل كما طلب منه ألا يتأخر لأنه يشعر بالخوف الدائم خاصة وأنه يتجسس على أعمال والدته "حنان" مع الزبائن.

ونجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، وأشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرا من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعي.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انتهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
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