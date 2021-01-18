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تعليم

استمرار الأنشطة الطلابية بتربية موسيقية حلوان اونلاين

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:48 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إن الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى أطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وأن الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أونلاين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة. 

وأكد الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان في تصريح لـ "صدى البلد" أن الكلية مستمرة فى إتاحة الأنشطة الطلابية من خلال عمل مسابقات أونلاين، موضحا أن المسابقات تشهد تفاعلا كبيرا بين الطلاب.

وأضاف أن هذه المسابقات متاحة على صفحات رعاية الشباب الخاصة بالكلية ومن خلال الجروبات الخاصة بالطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

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يأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.
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