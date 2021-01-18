صاحب مهرجان أندال لـ ريهام سعيد: كنت باخد 100 جنيه في الفرح.. فيديو

استضافت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، أحمد موزة، صاحب مهرجان "اندال اندال" الذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موزة، صاحب مهرجان "اندال"، "عندي 24 سنة وبدأت أغني لما كان عمري 10 سنوات، وسبت المدرسة عشان خاطر الغناء، وكنت باخد 100 جنيه في الفرح".





وأضاف أحمد موزة "في فترة من الفترات كرهت الغناء، وتوقفت عن الغناء وتعبت نفسيا، واشتغلت حاجات كتيرة تانى، واشتغلت كهربائي".





وتابع أحمد موزة "قررت العودة للغناء وربنا كرمني وحققت نجاحات، وسوف اكون فرقة خاصة بي في الفترة المقبلة وأ نا بحب شغل الأفراح في الشارع".



