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توك شو

صاحب مهرجان أندال لـ ريهام سعيد: كنت باخد 100 جنيه في الفرح.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:18 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
استضافت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، أحمد موزة، صاحب مهرجان "اندال اندال" الذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موزة، صاحب مهرجان "اندال"، "عندي 24 سنة وبدأت أغني لما كان عمري 10 سنوات، وسبت المدرسة عشان خاطر الغناء، وكنت باخد 100 جنيه في الفرح".

وأضاف أحمد موزة "في فترة من الفترات كرهت الغناء، وتوقفت عن الغناء وتعبت نفسيا، واشتغلت حاجات كتيرة تانى، واشتغلت كهربائي".

وتابع أحمد موزة "قررت العودة للغناء وربنا كرمني وحققت نجاحات، وسوف اكون فرقة خاصة بي في الفترة المقبلة وأنا بحب شغل الأفراح في الشارع".

ومن جانبها، قالت الإعلامية ريهام سعيد "في أي فرح أو عيد ميلاد كلنا بنكون عايزين نسمع مزيكا بترقص وناس كتير بتفضل تسمع نوع المهرجانات في الافراح كمصدر سعادة ورقص".

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