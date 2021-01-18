اشتباك على الهواء.. ناقد فني: النائب مثير الأزمة مع الفنانين "معروف".. والنائب يرد

قال الناقد طارق الشناوي، إن النائب الذي يثير أزمة مع الفنانين ليس جديدا، وأن هذا الأمر لا بد أن يأخذ بشكل أكثر جدية.





وأضاف الناقد طارق الشناوي، عبر مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه لا بد أن نفكر في كيف نصل إلى حل، وأتمنى أن تكون زلة لسان، لكن ما يحدث يعبر عن ثقافة موجودة والبعض يجهر بها والبعض يحملها.





وأكد الناقد الفني، أن الفن لن يكون أسير لأعمال وطنية ودينية، وأي نوع آخر نعتبره ترويج للفساد أو غيره.





فيما قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إنه يقدر الفن والفنانين، وأن الفنانين يمثلون قوة ناعمة للدولة المصرية، ونحن نقدر الفن الهادف ونحترمه، ولكن هناك شريحة من الوسط الفني خلقت نوعا من الانهيار للمنظومة التي يؤديها الفن.



