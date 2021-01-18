برلمانية تطالب الحكومة بوضع خطة لتصدير البترول

علقت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية وأننا لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها، وذلك بحلول عام 2023، خلال بيانه اليوم أمام مجلس النواب، قائلة:"خطوة في غاية الأهمية وفي الحقيقة دي بتعد رؤية جديدة لمصر ويؤكد على عزم الدولة على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 المعلن عنها مسبقا ".





وطالبت "أبو السعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، الحكومة بضرورة وضع رؤية وخطة لتصدير البترول للخارج من الآن، وذلك حتى يتم الاستناد عليها فور تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على تحقيق أكبر عائد اقتصادي لمصر.





وتابعت عضو مجلس النواب: "إحنا كنا ومازالنا بندفع مبالغ كبيرة في استيراد المواد البترولية ومشتقاتها فلما تحقق الاكتفاء الذاتي هتقدر هنا تدور على طريقة ترفع بها الاستفادة الاقتصادية فهنا لازم تروح للتصدير وتنافس الأسواق العالمية"، مؤكدة أن الاكتشافات البترولية التي برزت خلال الفترة الماضية ستساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك في أقرب وقت.





يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 633 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز.





وأضاف " مدبولى " ، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب ، أنه تم تصدير نحو 211 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف.





وأكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعي، بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل فى مخطط الحكومة الحالي ، والأهم أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية ولن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها .