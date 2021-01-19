بطل الجمهورية في ألعاب القوى ويعيش في كوخ.. عصام الحديدي يروي مأساته بالغربية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، استجابة وزارة الشباب عبر "صدى البلد" لاستغاثه البطل الرياضي عصام الحديدي، بعدما تعالت أصوات أفراد أسرته المطالبة برعايته اجتماعيًا.





وقال المحاسب أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إنه تحدد موعد في العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء لعقد مقابله بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللاعب الرياضي "الحديدي" لوضع آليات لخدمه صالح الأخير حفاظًا على مستقبل أفراد أسرته.





وكانت قرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مسقط رأس البطل الرياضي شهدت مأساة إنسانية حينما أقدم بطل الجمهورية في العاب القوى للمعاقين لسنوات طويلة 44 عامًا والحاصل على 46 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية على مدار عدة سنوات والعديد من شهادات وجوائز اللجنة البارالمبية، على بيع ميدالياته التي حصل عليها طوال مشواره الرياضي للإنفاق على أسرته وبناته الثلاث لعدم وجود مصدر زرق ثابت له إلى جانب معيشته في مسكن وسط الأراضي الزراعية منعدم من جميع المرافق الحيوية ولم تصله مياه الشرب أو الكهرباء وتنعدم فيه آدمية الحياة به كون سقفه من البوص والخشب .





كما وجه البطل الرياضي كافة أوليات الشكر والعرفان الي وزير الشباب والرياضة لاستجابته لندائه الأخير انه في فصل الشتاء تتعرض أسرته للأمطار لكون سقف منزله من البوص إلى جانب الفئران التي تهاجم منزله غير الآدمي مناشدًا وزارة الرياضة ورجال الأعمال مساعدته لتجهيز مسكنه حفاظا على أسرته من التشرد.





كما أضاف عصام عمارة عضو مجلس محلي كفر الزيات سابقا ومن أهالي القرية أن هذا البطل الرياضي يعد رمزا رياضيا للشباب بالقرية والمحافظة وكان متزوجا في سكن بالإيجار داخل القرية وأصبح مهددًا بالطرد لارتفاع الإيجارات مؤخرا ولا يمتلك من حطام الدنيا سوى نصف قيراط قام ببنائه منذ سنوات بالبوص والطوب وقدم طلبا للتصالح بمجلس مدينة كفر الزيات ولا يستطيع دفع باقي قيمة التصالح، حيث لا يوجد مصدر رزق له سوى مرتب 800 جنيه فقط يتحصل عليها من أحد الأندية الخاصة بطنطا ويقوم بالعمل في أعمال البناء ورفع الأسمنت على الرغم من الإعاقة في قدمه.





كما ناشد البطل المصري محافظ الغربية بإعفائه من قيمة التصالح في مخالفات البناء مراعاة لظروفه وسرعة تدخل التضامن الاجتماعي ورجال الخير والأعمال لإنقاذه وأسرته من التشرد، موضحًا أنه امتنع في مشواره الرياضي عن اللعب باسم إحدى الدول الآسيوية في البطولات الرياضية حبًا لوطنه مصر.



