نيرمين ماهر تتألق في إطلالة جديدة .. شاهد

الاسود يليق بك - ملكه - مشاء الله قمر





وعُرض مؤخرًا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.





وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.





المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف





وخاضت نرمين ماهر سباق رمضان 2019 بمسلسلين، الأول "خط ساخن"، من بطولة النجوم سلاف فواخرجى وحسين فهمى وصلاح عبد الله، والثانى الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، مع الفنانة عبلة كامل وأحمد سعيد عبد الغني.



