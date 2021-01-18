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ريهام سعيد ترقص على مهرجان أندال أندال.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:22 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاني حسين
استضافت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، أحمد موزة صاحب مهرجان "أندال أندال" الذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ورقصت الإعلامية ريهام سعيد، على ألحان مهرجان "أندال"، مع أحمد موزة صاحب المهرجان، ورددت ريهام سعيد كلمات الأغنية  على الهواء.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد "في أي فرح أو عيد ميلاد كلنا بنكون عايزين نسمع مزيكا بترقص وناس كتير بتفضل تسمع نوع المهرجانات في الافراح كمصدر سعادة ورقص".

ومن جانبه، قال أحمد موزة "في فترة من الفترات كرهت الغناء وتوقفت عن الغناء وتعبت نفسيا واشتغلت حاجات كتيرة تانى واشتغلت كهربائي".

وتابع أحمد موزة "قررت العودة للغناء وربنا كرمني وحققت نجاحات، وسوف أكون فرقة خاصة بي في الفترة المقبلة وأنا بحب شغل الافراح في الشارع".

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