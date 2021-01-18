متحدث الحكومة الأردنية يوضح تطورات القضية الفلسطينية والترتيبات المصرية - الأردنية ..فيديو

قال علي العايد وزير الإعلام الأردني، إن الجانبين المصري والأردني يملكان رؤية مشتركة بشأن حلحلة القضية الفلسطينية خاصة في ظل وجود إدارة بايدن الجديدة، متمنيا أن تتواصل الإدارة الأمريكية الجديدة باستفاضة وتعمق في تفاصيل هذا الملف.





وأضاف علي العايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، نتمنى ذلك خاصة في ظل الدور المحوري المصري والأردني في مسألة القضية الفلسطنية، وبالتالي نأمل في بلورة موقف موحد مصري أردني وتجاوب في المقابل من قبل الولايات المتحدة مصحوبًا بانخراط كافة الأطراف الدولية في دعم تحقيق السلام العادل والشامل فيما يخص القضية الفلسطينية.





وأوضح علي العايد ، أن هناك إرادة سياسية كبيرة مصرية - أردنية للانخراط مع الإدارة الأمريكية الجديدة عبر وضع القضية الفلسطينية على سلم الأولويات الدولية خاصة أن الفترة الماضية ابتعدت القضية الفلسطينية عن الاهتمام ونحتاج إلى الانخراط في مسائل حاسمة مثل وقف الاستيطان ومعالم الدولة الفلسطنيية متوقعًا أن يستخدم كل من الأردن ومصر ثقلهما الدولي في دفع عملية السلام في المنطقة.