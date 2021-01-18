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فن

لميس الحديدي عن تراجع برلماني عن إهانة الفن: صيغة اعتذاره مش عجباني

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:31 م
لميس الحديدى
لميس الحديدى
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أحمد إبراهيم
علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة النائب البرلماني رياض عبدالستار التي أثارت الجدل خلال الجلسة العامة البرلمان، بعد دعوته بضرورة خصم أموال من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين واصفًا الفنانين بأنهم "يسعون في الأرض فسادًا".

قالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "on"، إنه كان هناك بوادر أزمة لكن تم حلها، موجهةً الشكر إلى النائب مصطفى بكري الذي رفض هذه التصريحات، متابعة: "بصراحة الجملة كانت سخيفة من قبل النائب ومصطفى بكري وقف ورفض العبارة".

تابعت: النائب اعتذر اليوم لكن حتى صيغة الاعتذار مش عجباني، اللي قال فيها نحترم الفن المؤثر إيجابيا على سلوك الشارع، معلش أنا أسفة حتى الاعتذار مش عاجبني، الفن فن مش بقول الغث والثمين مش لازم يؤثر بالإيجاب لتغيير سلوكيات للأفضل ممكن أسمع أغنية بس لا تؤثر على سلوكياتي لكن أستمتع بها.

وأضافت: الفن فيه متعة وتسلية ممكن أشوف فيلم للضحك أو موسيقى للاستمتاع مش لازم بقى العبارة ده لكن في النهاية يبقى الفن فن به الغث والثمين والمواطن يختار".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".
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