مساعد وزير الخارجية الأسبق: علاقة مصر والأردن وطيدة وتاريخية.. فيديو

قال السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي للأردن تعتبر زيارة مهمة لإعادة بناء جبهة عربية ذات ثقة ومصداقية في مرحلة في منتهى الأهمية.





وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بناء جبهة عربية لابد منها خاصة وأن هناك الكثير من التحديات التي تحيط بالمنطقة، ومنها التوغل التركي وما يحدث في ليبيا وسوريا.





وأشار إلي أن كثرة التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية تحتاج إلي جبهة عربية قوية ذات ثقل، موضحا ان المصالحة الفلسطينية أمر هام ولا يمكن أن نطالب بحقوق الفلسطينيين دون وجود جبهة عربية قوية.





واكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن علاقة مصر والأردن علاقة وطيدة وتاريخية.



