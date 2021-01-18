بيلوسي تطالب البنتاجون بوقف تعيين مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتعطيل تعيين مايكل إيليس، مرشح الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمنصب مستشار الأمن القومي.





وأرجعت "بيلوسي"، طلبها للبنتاجون إلى شكوكها في ولاء إيليس الكامل لترامب، مضيفة "أطالبكم بإيقاف خطط تعيين مايكل إيليس بطريقة غير صحيحة مستشارا عاما جديدا لوكالة الأمن القومي فورا".





وأكدت أنها ستطالب بفتح تحقيق في كيفية اختيار إيليس لهذا المنصب، معبرة عن شكوكها في تصريحات البنتاغون بشأن عدم وجود أي تدخل سياسي في المسألة.





وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن هناك معلومات تشير إلى أن إيليس تم ترشيحه لهذا المنصب بتدخل من البيت الأبيض، مضيفة أنه كان "متورطًا في أنشطة مشبوهة، حيث حاول إخفاء معلومات متعلقة باتصال الرئيس دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يوليو 2019، الذي تم فتح ملف عزل ترامب على إثره، لوجود شهبات بأن الرئيس الأمريكي مارس ضغطا على نظيره الأوكراني من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة.





وأعربت عن قلقها إزاء محاولات الإدارة الأمريكية تعيين هذا الشخص في "مثل هذا المنصب الحساس" قبل 72 ساعة من رحيل الإدارة الحالية، مصرة على "عدم المضي قدما بهذا التعيين".



