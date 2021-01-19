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محام بالنقض يكشف عقوبة واقعة تورتة نادي الجزيرة..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:23 ص
تورتة نادي الجزيرة
تورتة نادي الجزيرة
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محمود محسن
أكد طارق جميل سعيد المحامي بالنقض أنه يجب أن نفرق بين المكان الخاص والعام مؤكدا أن ما تم  تداوله من صور داخل نادي الجزيرة من كعكة جنسية وإقامته بمكان عام  جريمة كاملة الأركان.

وأضاف جميل خلال تصريحات تليفزيونية  أنه لو كان الحفل تمت إقامته فى مكان خاص بمنزل "مكنش فيه جريمة" لأنه يعد في مكان مغلق وخاص ولن تكون هناك أي جنحة.

وتابع المحامي بالنقض أن تصنيع الكيكة يعد جريمة جنحة صنع أشياء منافية للأداب وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد  عن 10 آلاف جنيه لكل من صنع فى هذا بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض.

وأشار جميل إلى أن  هناك تهم أيضا  حيازة اشياء منافية للآداب العامة .

وقال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المجتمع له عاداته وتقاليده ويرفض أي عادات سلبية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية، للتحقيق في الصور التي ظهرت في نادى الجزيرة، وجميعنا نرفضها، واللجنة توجهت لمقر النادي، وبدأت التحقيق.
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