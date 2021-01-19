مستشفى أبو خليفة يستقبل سكرتير عام محافظة الإسماعيلية بعد إصابته بكورونا

أكدت مصادر صحية، إصابة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا ونقل لمستشفى أبو خليفة.





وأضافت المصادر أن نتيجة المسحة الخاصة باللواء تامر سعيد السكرتير العام لديوان عام المحافظة جاءت إيجابية وتم نقله للعزل بمستشفى أبو خليفة.





وأكدت المصادر أن الحالة الصحية له مستقرة وأنه يخضع للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.





وعاد العمل بمستشفى أبو خليفة للطوارئ رسميًا للعزل الطبي، بعد انقضاء 3 أشهر من توقف قسم العزل وخروج آخر مريض متعافي من فيروس كورونا.





وقالت المصادر، إن خريطة التعامل مع انتشار الوباء بمحافظة الإسماعيلية خلال الموجة الثانية لجائحة كورونا، استدعت تخصيص مستشفي الحميات وأبو خليفة للعزل بالإضافة إلي مستشفي كهرباء القناة.





وتعد مستشفى أابو خليفة، هي أكبر مستشفي للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.



